ثراء جبيل تتشاجر مع بدرية طلبة في الحلقة الرابعة من "اسيل"

استطاع مسلسل "اسيل"، أن يحقق أعلى نسبة مشاهدات على منصة watch it، وذلك بعد عرض أربع حلقات من العمل.

وخطفت الحلقة الرابعة أنظار المشاهدين، حيث شهدت ذهاب اسيل لمنزل اهلها الهلالية القديم فى الفيوم و تبتعد عن جو السوشيال ميديا.

ويظهر فى الحلقة أجواء رائعة من المناظر الطبيعية للفيوم و صناعة الفخار.

كما تذهب اسيل (ثراء) الى مطعم الخالة عايدة (بدرية طلبة)، و تتشاجر معها.

ثم تلتقى اسيل بعمها حامد الهلالى فى منزلها القديم بالفيوم ويطلب مساعدتها.

ونال المسلسل إشادات جماهيرية كبيرة وردود أفعال قوية خاصة أن العمل يتناول موضوع اجتماعى هام مرتبط بالسوشيال ميديا.

يشار إلي أن مسلسل اسيل يدور في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية و مرتبط بالسوشيال ميديا فى إطار تشويقى واحداث مثيرة.

ويعرض العمل من السبت للأربعاء على on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، والعاشرة صباحاً، والخامسة مساءً، وعلى on، في تمام الساعة الثامنة مساءً والثانية صباحاً والواحدة ظهراً كما يعرض على منصة wtach it و viu.

المسلسل من بطولة ثراء جبيل، بجانب كل من باسل الزارو و بدرية طلبة و سلوى محمد علي و أحمد سلطان و ملك بدوي و إسراء رخا و نورهان و الهام عبد البديع احمد بلال حسن العدل و ياسر صادق و عدد من الوجوه الشابة، وأشرف على الديكور اسلام ابو الدهب و من تاليف محمد جلال و إنتاج ايمالاين وإخراج معتز حسام.