التعادل السلبي يسيطر على لقاء الإسماعيلي وفاركو بالدوري المصري

سيطر التعادل السلبي على أحداث لقاء الإسماعيلي وفاركو الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري الممتاز.





شهدت المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين دون تحقيق أهداف داخل مرمي الفريقين





وحصل رامي صبري على بطاقة حمراء بعد عرقلة فيراس شواط لاعب الإسماعيلي الذي كاد أن ينفرد بالمرمى.









بهذه النتيجة يتواجد الإسماعيلي بالمركز السادس عشر برصيد16 نقطة بينما يتواجد فاركو في المركز الثامن رصيد 27 نقطة بجدول ترتيبالدوري الممتاز





وجاء تشكيل الاسماعيلي لمواجهة فاركو كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد دسوقي.

الوسط: محمد مخلوف، محمد حسن، عماد حمدي.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، فراس شواط، محمد الشامي.