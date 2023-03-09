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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : حاول حل المشاكل

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، من الشخصيات المتحررة التي تدافع دائما عن حقوق الآخرين، يخشى التقرب من بعض الأشخاص حتى لا يتعرض للأذى.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، قد تساعدك صحتك على الشعور بالتحسن اليوم. قد تحصل على تجربة الاستقرار في التمويل وحب الحياة اليوم، تجنب التحدث مع زملائك اليوم، قد لا تواجه خطط السفر الخاصة بك أي متاعب اليوم.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

حاول ألا تكون وقحًا مع زملائك في العمل، فقد لا ينتهي الأمر بشكل جيد، إذا كان عملك يوسع نفسه للعمل، فحاول حل المشكلة كفريق واحد، واستفد مما حصلت عليه.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد يكون الالتزام بنظامك الغذائي اليوم مثاليًا، إذا كنت ترغب في تناول الطعام بالخارج، فقد يساعدك تجنب الأطعمة المقلية على الشعور بالانتعاش.

توقعات برج الدلو عاطفيا

حاول قضاء بعض الوقت مع شريكك لأنه قد يساعدك على الشعور بالرضا اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد تشعر بالحب العائلي اليوم، قد يكون قضاء الوقت مع أطفالك تجربة سعيدة لك ولزوجك اليوم، قد تتلقى بعض الأخبار من أقاربك اليوم.

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