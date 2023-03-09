الحديد يسجل 28 ألف جنيه للطن ..أسعار مواد البناء في مصر اليوم

تباينت أسعار مواد البناء فى مصر "الحديد والأسمنت"خلال على مدار تعاملات الأسبوع



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الخميس 9 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الخميس



سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 28300جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس 26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس 27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس 28300جنيه للطن مقارنة 27 الف جنيه مطلع الأسبوع الماضي.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الخميس نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الخميس نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الخميس نحو 27000جنيه للطن الواحد



بلغ سالخميسعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 27000جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الخميس:

وشهدت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا منذ بداية الشهر الجاري



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1870جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1850جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الخميس 1840جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الخميس 1858جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس 1820 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الخميس 1840جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1870جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس 1915جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الخميس 1800جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.