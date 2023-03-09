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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استدعاء 120 ألف سيارة تسلا للفحص بسبب مشكلات السلامة

استدعاء 120 ألف سيارة
استدعاء 120 ألف سيارة تسلا للفحص بسبب مشكلات السلامة

أثارت حادثة سيارة تسلا منذ وقت قريب الكثير من الجدل، وذلك عندما خرجت عجلة القيادة من السيارة في يد السائق بالمعنى الحرفي أثناء القيادة، ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة ، والآن هناك مالكو سيارات كهربائية أخرى يواجهون مشكلات مماثلة، ولم يكن مفاجئًا أن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) فتحت تحقيقًا في المشكلة، والتي تتعلق بـ 120.000 سيارة من طراز Y كروس أوفر.

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استدعاء 120 ألف سيارة تسلا للفحص بسبب مشكلات السلامة

حصلت سيارة تسلا على نصيبها العادل من عمليات الاستدعاء، خاصةً في الآونة الأخيرة، ومن المثير للاهتمام أن بعض المعجبين والمالكين والمستثمرين يواصلون الإشارة إلى أن معظم مشكلات Tesla لا يتم استدعائها حقًا حيث يمكن إصلاحها من خلال تحديث برنامج مجاني عبر الأثير ، والذي لا يتطلب زيارة الخدمة.

 

ومع ذلك، فإنها لا تزال تُعتبر رسميًا عمليات سحب، بغض النظر عن كيفية معالجتها، إذا كانت السيارة بها مشكلة محتملة تتعلق بالسلامة يتم "استرجاعها"، ولحسن الحظ في معظم الحالات، لا يحتاج مالكو تسلا إلى إجراء إصلاح مادي، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى فحص مخاوف السلامة ومعالجتها.

 

في هذه الحالة بالذات ، إذا وجد أن مركبات Tesla Model Y لديها مشكلة يمكن أن تتسبب في فصل عجلة القيادة، فمن الواضح أن صانع السيارات لن يكون قادرًا على إرسال تحديث البرنامج الى السيارة، ومن المحتمل أن يخضع مالكو الطراز Y لعملية الفحص والإصلاح النموذجية.

 

أصدر مكتب التحقيق في العيوب التابع لـ NHTSAمذكرة يوم الأربعاء 3 مارس 2023 ، تحدد مشكلة يتم التحقيق فيها الآن بناءً على تلقي تقريرين، ووفقًا لموقع أوتوموتيف نيوز، يتعلق التقريرين بـ "الفصل التام لعجلة القيادة من عمود التوجيه أثناء القيادة".

 

وبحسب ما ورد تم تسليم كروس أوفر طراز Y للعملاء الذين فقدوا الترباس الذي يحمل عجلة القيادة على عمود التوجيه، وكان لابد من إزالة عجلات القيادة في كلا المركبتين، ثم إعادة توصيلهما بشكل صحيح.

 

يتم حاليًا التحقيق في المشكلة كجزء من تحقيق أولي، وهو ليس مثل الاستدعاء، وبمجرد أن تكشف NHTSA عن جميع المعلومات التي تحتاجها فيما يتعلق بمخاوف عجلة القيادة المحتملة على سيارة تسلا موديل Y، فإنها ستحدد ما إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالسلامة يجب معالجتها، وكذلك كيفية المضي قدمًا.

Tesla Model Y NHTSA تسلا الإدارة الوطنية للسلامة المرورية Tesla

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