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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعتقل 44 صحفيًا في السجن الإداري.. فيديو

إسرائيل
إسرائيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن منح منظمة اليونسكو الصحفيون الفلسطينيون جائزة "كييرمو كانو" لحرية الصحافة لعام 2024 هي مهمة للصحفيين الفلسطينيين وبقدر الأهمية يجب أن يكون هناك مطالب دولية وحماية للصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان خاصة بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

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وأضافت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كريم حاتم، نتحدث عن 135 شهيدا في غزة قد سنتذكرهم في هذه اللحظات وعائلاتهم الذين ارتقوا خلال القصف الإسرائيلي، نتحدث عن نزوح الصحفيين من قطاع غزة من الشمال إلى الوسط ومن ثم إلى جنوب قطاع غزة.

 

ولفتت إلى أن هناك 4 صحفيين قيد الاختفاء القسري، لا يعلم عنهم أي شيء، سواء نقابة الصحفيين أو الصحفيين أو حتى شؤون الأسرى والمحررين، حالهم حال جميع المدنيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة، كما تتم ملاحقة كل الصحفيين في الضفة الغربية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنابر الإعلامية سواء تلفزيونية أو إذاعية يتم ملاحقتهم ثم بعد ذلك اعتقالهم.

 

وأوضحت أنه منذ 7 أكتوبر كان هناك 100 صحفي رهن الاعتقال الإداري ومنهم من أفرج عنهم بقي فقط 44 صحفيا داخل الاعتقال الإداري ولا يعلم أهاليهم سوى أنهم معتقلون.

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