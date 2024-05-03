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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة ملك قورة ومحمد نور .. عرض الحب بتفاصيله على ART الليلة

فيلم الحب بتفاصيله
فيلم الحب بتفاصيله

تعرض قناة أفلام 1 ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، مادلين طبر وكريم الحسيني.

فيلم الحب بتفاصيله

تدور الأحداث في إطار كوميدي رومانسي حول "رامز" الشاب الثري الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأة مسؤولا عن أخيه غير الشقيق، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى، فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.


الفيلم تأليف كريم الحسيني، محمد مختار وإخراج محمد حمدي، ويعاد عرضه غدا السبت الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر، ويوم الأحد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. 

 

أحدث أعمال ملك قورة

وشاركت الفنانة ملك قورة، في مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

كما كان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري. 

كما شاركت ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وأخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

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