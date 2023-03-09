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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. السيسي وأوستن يبحثان الأوضاع الإقليمية وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

صدى البلد

السيسي يؤكد لأوستن حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع أمريكا
جورجيا.. مظاهرات في العاصمة تبليس بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تفعيل "اقتصاد حرب" ويخطط لإمداد أوكرانيا بالذخيرة والقذائف
المخابرات الأمريكية: الصين تواصل تعاونها مع روسيا رغم حرب أوكرانيا
السعودية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية
بسبب انتهاك حقوق النساء والفتيات.. عقوبات أمريكية ضد مسؤولين إيرانيين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث أكد له حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ي مختلف المجالات لاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مشددا على أن حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة،

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية السعودية أعربت عن إدانتها واستنكارها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مؤكدة على "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الآلاف من الأشخاص احتجوا في العاصمة الجورجية تبليس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي ونظموا مسيرات أمام البرلمان على قانون "الوكلاء الأجانب" الذي يقول منتقدوه إنه يشير إلى تحول استبدادي.

ومع حلول الليل، استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزا حديديا أقيم على مقربة من البرلمان.

وذكرت "الوطن" أنه في إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب"، اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالسلاح قد تصل قيمتها إلى مليارَي يورو.

وحذَّر داعمو كييف الغربيون، خلال الأسابيع الأخيرة، من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميًا لصد الغزو الروسي، يواجه نقصًا حادًا في القذائف المدفعية من عيار 155 مليمترًا.

ونقلت "الراي" عن وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية، قولها إن الصين ستستمر في تعاونها مع روسيا في إطار محاولاتها المستمرة لتحدي الولايات المتحدة، على الرغم من المخاوف الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا. وحسب التقرير، فإنه "على الرغم من رد الفعل العالمي العنيف على الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الصين ستحافظ على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع روسيا، في محاولة لمواصلة تحدي الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك سيقلل من دعمها الشعبي".

وأفادت "القبس" بأن الولايات المتحدة، أعلنت فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني؛ لمسؤوليتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات أيضا على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وثلاث شركات إيرانية وقادتها؛ بسبب مساهمتهم مع جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع.

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