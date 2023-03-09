اليوم العالمي للشهيد.. الفرق بينه وبين شهيد الأخرة وهل يسقط الدين عنه؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشهيد فى الشريعة الإسلامية يطلق بإطلاق خاص وقد يطلق بإطلاقًا عام، فمن الممكن أن يكون هناك شهيد الوطن وشهيد الواجب، فالشهيد هو من شهدته الملائكة عند المسلمين.

الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الأخرة

وأضاف "ممدوح" أن الشهداء نوعان شهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة، فشهيد الآخرة هو من مات بسبب معين من مجموعة أسباب، وهذه الأسباب ستعطيه أجر شهيد يوم القيامة، وتشمل من مات غريقًا أو امرأة ماتت وهي تلد أو أسرة انهار عليها المنزل فماتوا، فجميعهم شهداء الآخرة وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم.



وتابع قائلًا: "أما النوع الثاني وهو شهيد الدنيا والآخرة كمن مات فى قتال بين المسلمين وغيرهم كالدفاع عن الوطن وعن الحقوق والعرض والمال وهذا لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن على حالته وسيشفع في أهله والمسلمين يوم القيامة.

هل يسقط الدين عمن مات شهيدا ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر إذاعة القران الكريم.

وأجاب عثمان، قائلًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله))، والله عز وجل يسامح فى حقه فحقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحنة.

وأشار الى أنه إذا مات الشهيد وعليه دين فيسأل عن هذا الدين يوم القيامة، لكن الله عز وجل كريم وفضله عظيم فيغفر الله له ويعطي المدين اجرًا على انه أخذ منه مالًا ولم يرد اليه.