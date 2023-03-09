أرتيتا يعلن موقفه من تدريب ريال مدريد

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير االفتي فريق آرسنال الإنجليزي، موقفه من تدريب ريال مدريد، في الموسم الجديد.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا تواجد ميكيل أرتيتا ضمن قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أرتيتا في تصريحات أبرزها فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” ردا على إمكانية تدريب ريال مدريد:"أنا أركز بشكل كامل على ما أفعله هنا في آرسنال".

أضاف:"أنا سعيد للغاية وفخور وممتن لوجودي في نادٍ بحجم آرسنال".

ويرتبط ميكيل أرتيتا بعقد مع نادي آرسنال حتى 30 يونيو من عام 2025.

آرسنال يتربع على قمة الدوري الإنجليزي

ويتصدر آرسنال ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.