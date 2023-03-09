 رئيس زراعة الشيوخ: تضحيات الشهداء ساعدت في التنمية وإنجاز المشروعات القومية

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن يوم الشهيد سيظل يوما خالدا في ذاكرة المصريين، تقديرا منهم لما بذله كل شهيد من تضحيات فداء للوطن ودفاعا عن ترابه، مثمنا حرص الرئيس السيسي علي تكريم أسر الشهداء اليوم خلال احتفالية يوم الشهيد.

وأضاف الجبلي في تصريح له اليوم، أن الشعب المصري يقدر تضحيات الشهداء التى كانت سببا فيما تحقق من أمن واستقرار بالبلاد بعد اقتلاع جذور الإرهاب.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ،: تلك التضحيات ساعدت الدولة في تحقيق التنمية والانجازات المتمثلة في المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وبكل أنحاء الجمهورية، وفي القلب منها سيناء التى كانت من قبل منطقة غير مستقرة أمنيا.

وتقدم المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد ، الذي يوافق اليوم الخميس التاسع من مارس .

كما وجه " الجبلي " التحيه لأسر الشهداء ، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين يقدمون كل يوم أرواحهم فداءا للوطن.

وكرم اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء، خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان .