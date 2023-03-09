في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

يحتفل العالم فى 9 مارس من كل عام باليوم العالمى لـ الكلى بهدف التوعية بكيفية الحفاظ عليها وعلاجها بشكل صحيح فهى من أهم أعضاء الجسم

وفى الحقيقة هناك بعض العادات التى تساعد مرضى الكلى والأصحاء فى الوقاية من الأمراض والمضاعفات التى تصيب هذا الجزء الهام من الجسم

وإليكم أهم العادات التى تساعد فى الوقاية من مضاعفات أمراض الكلى المختلفة ويجب على الأصحاء المعرضين لأمراض الكلى محاولة الالتزام بهاوذلك وفقا لما جاء فى موقع “ nha ”

توقف عن التدخين بكافة أنواعه وأشكاله

احرص على تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا منخفض الصوديوم

قلل من تناول الملح إلى أقل من 6 جرام في اليوم “ملعقة صغيرة” تقريبا

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بحيث لاتقل عن 150 دقيقة في الأسبوع

الابتعاد عن الكحول بكافة أنواعه قدر الإمكان لأنه يضر الكلى

إنقاص الوزن لمن يعانون من الزيادة فيه والمصابون بالسمنة

تجنب تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي تصرف بدون روشتة مثل الإيبوبروفين إلا عندما ينصحك الطبيب بذلك