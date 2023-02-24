لو عندك خلل فيها .. اكتشف طرق علاج الغدة الكظرية

عند حدوث خلل فى الغدة الكظرية يصاب الانسان ببعض المتلازمات والاضطرابات الصحية أبرزها متلازمة كوشينغ والأورام وتضخم الغدة الكظرية

يعتمد علاج مشاكل الغدة الكظرية حسب نوع وطبيعة المشكلة التى أصابت الإنسان بالإضافة إلى التخلص من السبب الرئيسي فى المعاناة منها.

ووفقا لما جاء فى موقع “ baptisthealth ” نعرض لكم أبرز مشاكل الغدة الكظرية وطرق علاجها

وتعد متلازمة كوشينغ من أبرز أنواع أمراض الغدة الكظرية فعلى سبيل مثال إذا تسبب جسمك في إفراز الكثير من الكورتيزول في الإصابة بمتلازمة كوشينغ ، فقد تشمل العلاجات الأدوية أو الجراحة أو الإشعاع أو مزيجًا من العلاج.

لا يمكن علاج تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH) ولكن يمكن علاجه والسيطرة عليه عن طريق الأدوية لاستبدال الهرمونات التي لا ينتجها جسمك.

تستخدم أورام الغدة النخامية على نطاق واسع في استئصال الغدد العظمية، والذي يستخدم مجهرًا وأدوات صغيرة لإزالة الورم من خلال فتحة الأنف أو فتحة أسفل الشفة العليا والإشعاع هو خيار علاجي آخر.

عادة ما يتم علاج ورم القواتم وورم المستقتمات عن طريق إزالة الورم من خلال الجراحة، وفي أغلب الأحيان ، ويؤدي استئصال الورم إلى تحسين التحكم في ضغط دم المريض وعلاج الغدة الكظرية.

استبدال الكورتيزول أو الألدوستيرون الذي يفتقر إليه الجسم يمكن أن يعالج مرض أديسون ويتناول مرضى أديسون الأدوية كل يوم لتعويض هذه الهرمونات.

يتم علاج فرط الألدوستيرونية بالأدوية التي تمنع تأثير الألدوستيرون ، والذي يسبب النمو المفرط للخلايا الطبيعية في أجزاء الغدة الكظرية ويمكن إزالة المنطقة المصابة باستخدام جراحة طفيفة التوغل.