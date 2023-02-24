عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك خلل فيها .. اكتشف طرق علاج الغدة الكظرية

الغدة الكظرية
الغدة الكظرية

عند حدوث خلل فى الغدة الكظرية يصاب الانسان ببعض المتلازمات والاضطرابات الصحية أبرزها متلازمة كوشينغ والأورام وتضخم الغدة الكظرية 

يعتمد علاج مشاكل الغدة الكظرية حسب نوع وطبيعة المشكلة التى أصابت الإنسان بالإضافة إلى التخلص من السبب الرئيسي فى المعاناة منها.

تسبب السكري والصلع .. أعراض ومشاكل الغدة الكظرية

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

دراسة تحذر من دواء شهير يسبب السرطان والصيادلة يرون أنه آمن| ما القصة

المزاج مقلوب .. انتبه فأنت مصاب بهذا المرض

ووفقا لما جاء فى موقع “ baptisthealth ”  نعرض لكم أبرز مشاكل الغدة الكظرية وطرق علاجها 

وتعد متلازمة كوشينغ من أبرز أنواع أمراض الغدة الكظرية فعلى سبيل مثال إذا تسبب جسمك في إفراز الكثير من الكورتيزول في الإصابة بمتلازمة كوشينغ ، فقد تشمل العلاجات الأدوية أو الجراحة أو الإشعاع أو مزيجًا من العلاج.

لا يمكن علاج تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH) ولكن يمكن علاجه والسيطرة عليه عن طريق الأدوية لاستبدال الهرمونات التي لا ينتجها جسمك.

تستخدم أورام الغدة النخامية على نطاق واسع في استئصال الغدد العظمية، والذي يستخدم مجهرًا وأدوات صغيرة لإزالة الورم من خلال فتحة الأنف أو فتحة أسفل الشفة العليا والإشعاع هو خيار علاجي آخر.

عادة ما يتم علاج ورم القواتم  وورم المستقتمات عن طريق إزالة الورم من خلال الجراحة، وفي أغلب الأحيان ، ويؤدي استئصال الورم إلى تحسين التحكم في ضغط دم المريض وعلاج الغدة الكظرية.

بعد بودرة السيراميك .. أحذر هذه الأنواع من النسكافيه

حبة فراولة تقتل طفل .. إزاى تحمى عيلتك من نفس الكارثة

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

استبدال الكورتيزول أو الألدوستيرون الذي يفتقر إليه الجسم يمكن أن يعالج مرض أديسون ويتناول مرضى أديسون الأدوية كل يوم لتعويض هذه الهرمونات.

يتم علاج فرط الألدوستيرونية بالأدوية التي تمنع تأثير الألدوستيرون ، والذي يسبب النمو المفرط للخلايا الطبيعية في أجزاء الغدة الكظرية ويمكن إزالة المنطقة المصابة باستخدام جراحة طفيفة التوغل.

الغدة الكظرية الكورتيزول تضخم الغدة الكظرية أورام الغدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

عاجل.. زلزال جديد يضرب شمال السويس .. و البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

طلب عاجل من البحوث الفلكية بعد زلزال السويس

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

موضوعات متعلقة

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

تسبب السكري والصلع .. أعراض ومشاكل الغدة الكظرية

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية .. أعراض خطيرة

طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

شمع الأذن مشكلة شائعة .. كيف تتخلص منها بسهولة

المزاج مقلوب .. انتبه فأنت مصاب بهذا المرض

ترشيحاتنا

غير منطقي.. رد اتحاد الكرة على الهجوم الشرس على منتخب الشباب..فيديو

دعاء القنوت في صلاة الفجر .. احفظه وردده

بطارية بتتشال وسعر رخيص.. نوكيا تطرح رسميا هاتف C02

سعر تسلا 3 موديل 2023 الأرخص في الإمارات |صور

مسروقة وبـ 70 مليون دولار.. أين اختفت مجوهرات أشهر تاج في العالم؟

طلب عاجل من البحوث الفلكية بعد زلزال السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

من أفضل الأنواع.. شيرين زكي تكشف حقيقة سلامة الدجاج البرازيلي المباع بالأسواق

تعرف على الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد خسارة طفلها الأول

لا ترميه بعد اليوم.. طرق إعادة تدوير واستخدام زيت القلي من جديد

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ