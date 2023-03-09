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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الرحمن ناجي: الأهلي قادر على الفوز أمام صن داونز

صدى البلد

أكد الإعلامي عبد الرحمن ناجي، قدرة فريق النادي الأهلي على تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية أمام صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال ناجي عبر برنامجه 7Day Sport على شاشة قناة الأهلي إن روح الفانلة الحمراء تظهر في المواقف الصعبة، والفوز على صن داونز يغنيك عن انتظار نتائج المنافسين.

وانتقد عدم وضوح سياسة اتحاد الكرة تجاه الناشئين والشباب بعد وداع بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وطالب ناجي اتحاد الكرة بالإعلان عن استراتيجيته أمام الإعلام كما يعلنها للاتحاد الدولي، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على الأسس العلمية في تكوين المنتخبات الوطنية والتعامل مع مسابقات الناشئين وتطويرها.

الإعلامي عبد الرحمن ناجي النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا 7Day Sport الفانلة الحمراء

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