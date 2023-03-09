فرصة للحديث حول مسار الطاقة..تفاصيل معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023 بـ دبي

أكد المهندس محمد قنديل، خبير طاقة، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023 بمركز دبي التجاري العالمي فرصة مهمة للحديث حول مسار الطاقة والبحث عن حلول حديثة، مشيرا إلى أن الملتقى والمعرض الحالي بمثابة ملتقى للمصانع يشارك فيه 800 شركة من 170 دولة متنوعة سواء كانت مقاولات أو تجارية أو صناعية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المعرض يشهد العديد من عقد الندوات بحضور الشخصيات البارزة في هذا الملف الهام للعالم في الفترة الحالية، والبحث عن حلول للطاقة وتوفيرها.

علاج الأزمة الحالية

ولفت إلى أن المعرض يشارك فيه 20 ألف خبير حول العالم للحديث عن ملف الطاقة والبحث عن حلول قادرة على علاج الأزمة الحالية بمختلف أنحاء العالم.