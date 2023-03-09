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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرصة للحديث حول مسار الطاقة..تفاصيل معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023 بـ دبي

الطاقة
الطاقة

أكد المهندس محمد قنديل، خبير طاقة، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023 بمركز دبي التجاري العالمي فرصة مهمة للحديث حول مسار الطاقة والبحث عن حلول حديثة، مشيرا إلى أن الملتقى والمعرض الحالي بمثابة ملتقى للمصانع يشارك فيه 800 شركة من 170 دولة متنوعة سواء كانت مقاولات أو تجارية أو صناعية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”،  أن المعرض يشهد العديد من عقد الندوات بحضور الشخصيات البارزة في هذا الملف الهام للعالم في الفترة الحالية، والبحث عن حلول للطاقة وتوفيرها.

 

علاج الأزمة الحالية

ولفت إلى أن المعرض يشارك فيه 20 ألف خبير حول العالم للحديث عن ملف الطاقة والبحث عن حلول قادرة على علاج الأزمة الحالية بمختلف أنحاء العالم.

 

معرض الشرق الأوسط مسار الطاقة العالم مركز دبي التجاري العالمي صدى البلد

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