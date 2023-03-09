ميكالي: بكيت بسبب خسارة البرازيل من إيطاليا.. وأبلغت صديقي بنجاح ينتظرني

كشف روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي ذكريات خسارة منتخب البرازيل من إيطاليا في مونديال 82.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بكيت كثيرا بعد خسارة البرازيل من إيطاليا في مونديال1982".

أضاف: "كنت في سلفادور وبكيت مع صديقي بسبب تلك الخسارة، ولكني قلت لصديقي سوف أجلب شيئا للبرازيل وهذا ما فعلته في النهاية".

وواصل: "التحدي بالنسبة لي بدأ من الحزن والألم بعد خسارة البرازيل من إيطاليا وأحيانا الهزيمة في إحدى المباريات هي التي تجعلك أقوى".

واختتم:"في البرازيل لا نقبل المركز الثاني دائما نبحث عن الفوز واللقب".