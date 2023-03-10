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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب سيناء يفوز بدرع التميز للأكثر انضباطا وتفاعلا وتأثيرا

ملتقي فرق أمانات
ملتقي فرق أمانات حزب مستقبل وطن بالمحافظات

فاز شباب أمانة حزب مستقبل وطن شمال سيناء بدرع التميز الأكثر  تفاعلا وتأثيرا وانضباطا على مستوى الفرق الشبابية المشاركة والممثلة لجميع أمانات حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية،  في ملتقى شباب وقيادات حزب مستقبل وطن الذي نظمته أمانة شئون المجالس المحلية المركزية  بمدينة الغردقة في الفترة مابين 6 و10 مارس الجاري.

أفضل الفرق

 

وقد سلم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي درع التميز لشباب شمال سيناء كأفضل الفرق تفاعلاً وثاثيراً وإنضباطاً خلال فترة الملتقى للمهندس إسلام الشوربجي أمين المشروعات الصغيرة ممثلاً عن شباب أمانة شمال سيناء.

حضر  الاحتفالية المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الاول لرئيس الحزب الأمين العام وزعيم الاغلبية في مجلس النواب ، والمهندس احمد صبري أمين شئون المجالس المحلية المركزية واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الاحمر وعدد من قيادات الحزب.

وشاركت  أمانة شمال سيناء بعدد من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة  والذين كان لهم دور فعال في الملتقي وهم:إسلام الشوربجي ،محمد عزمي ، عزت إبراهيم، إبراهيم عبيد، ابراهيم ابو نار،أحمد مصباح، توفيق سلامة.

 ووجه فريق شمال سيناء التحية والتقدير للمهندس اشرف رشاد النائب الاول لرئيس الحزب الأمين العام وزعيم الاغلبية بمجلس النواب وسيادة الوزير أشرف صبحي ولجميع قيادات حزب مستقبل وطن.
 

وأهدى الفريق الدرع لأمانة شمال سيناء حزب مستقبل وطن بقيادة سيادة النائب سالم العكش ، ويسري جاسر أمين تنظيم المحافظة على اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا الملتقي.

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