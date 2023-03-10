عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة الثقافة للجميع تحتفل بيوم الشهيد بقرية جبارة ببئر العبد

الاحتفال بيوم الشهيد
الاحتفال بيوم الشهيد بقري بئر العبد

احتفلت قافلة الثقافة للجميع  بيوم الشهيد بقرية جبارة ببئر العبد  محافظة شمال سيناء،  حيث نظم  بيت ثقافة 30 يونيو   بمناسبة يوم الشهيد بحى جبارة ببئر العبد اليوم وذلك باقامة يوم ترفيهي ثقافي فني بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقرية بحضور سكرتير القرية احمد مقبل  .

وأكد مدير البيت الثقافة  سليمان منصور، على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة  والفنان هشام عطوة رئيس مجلس ادارة الهيئة ، والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لاقليم القناة وسيناء،  و اشرف المشرحانى مدير عام الفرع بنشر الوعى الفنى والثقافى واكتشاف ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

فقرات فنية للمواهب :

 

وتضمن الإحتفال تقديم  عدد من الفقرات الفنية فى مجال الغناء والشعر  للمواهب من النشء ،و فقرات فنية  لرياض الاطفال، وفرقة متحدى الإعاقة.

كما قدم مجموعة من الشباب عرض للرقصات الشعبية التى تعبر عن التراث السيناوى منها رقصة الدحية.

وفي الختام ،  تم توزيع جوائز وهدايا رمزية مقدمة من بيت ثقافة ٣٠ يونيو فى جو ترفيهى سعيد لاطفال واهالى حى جبارة  .

 واكد اشرف المشرحاني مدير عام فرع  الثقافة بشمال سيناء ، على الدعم الكامل من  الدكتورة وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة ، والكاتب محمد نبيل لكافة الانشطة ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات على مستوى الجمهورية وبخاصة سيناء الحبيبة.

txt

تعليم شمال سيناء تفوز على الوادي الجديد بالمرحلة الإعدادية لمسابقة أوائل الطلبة

FB_IMG_1678394390186
FB_IMG_1678394390186
FB_IMG_1678394386190
FB_IMG_1678394386190
FB_IMG_1678393952704
FB_IMG_1678393952704
بئر العبد الشهيد احتفال الثقافة قافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

قاعدين في شقة التجمع.. حسام حبيب يحسم جدل انفصاله عن شيرين مجددا

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

ترشيحاتنا

القاتل الصامت.. احذر الاكتئاب يؤدي إلى السكتة الدماغية

شريف عبدالمنعم : أتمنى استمرار فيريرا مع الزمالك لنهاية الموسم لهذا السبب

معلقا على الطفل بلال .. القرموطي: كلماته أمام الرئيس مادة لكتاب الدراما |فيديو

بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن تجربتها الصاروخية الأخيرة

قصور الثقافة تحتفل بتخريج دفعة ابدأ حلمك بكفر الشيخ|صور

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتاكل غيرها.. كل ما لا تعرفه عن لحمة ورق الحجر

عمرها 4 شهور وغيبوبة تامة.. فيروس نادر يهدد حياة الطفلة نيللي بالشرقية

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ