قافلة الثقافة للجميع تحتفل بيوم الشهيد بقرية جبارة ببئر العبد

احتفلت قافلة الثقافة للجميع بيوم الشهيد بقرية جبارة ببئر العبد محافظة شمال سيناء، حيث نظم بيت ثقافة 30 يونيو بمناسبة يوم الشهيد بحى جبارة ببئر العبد اليوم وذلك باقامة يوم ترفيهي ثقافي فني بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقرية بحضور سكرتير القرية احمد مقبل .

وأكد مدير البيت الثقافة سليمان منصور، على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس مجلس ادارة الهيئة ، والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لاقليم القناة وسيناء، و اشرف المشرحانى مدير عام الفرع بنشر الوعى الفنى والثقافى واكتشاف ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

فقرات فنية للمواهب :

وتضمن الإحتفال تقديم عدد من الفقرات الفنية فى مجال الغناء والشعر للمواهب من النشء ،و فقرات فنية لرياض الاطفال، وفرقة متحدى الإعاقة.

كما قدم مجموعة من الشباب عرض للرقصات الشعبية التى تعبر عن التراث السيناوى منها رقصة الدحية.

وفي الختام ، تم توزيع جوائز وهدايا رمزية مقدمة من بيت ثقافة ٣٠ يونيو فى جو ترفيهى سعيد لاطفال واهالى حى جبارة .

واكد اشرف المشرحاني مدير عام فرع الثقافة بشمال سيناء ، على الدعم الكامل من الدكتورة وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة ، والكاتب محمد نبيل لكافة الانشطة ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات على مستوى الجمهورية وبخاصة سيناء الحبيبة.

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