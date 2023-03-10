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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: استمرار ارتفاعات درجات الحرارة حتى يوم الإثنين

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت منذ الأمس تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، واليوم سيشهد ارتفاعا أخر في درجات الحرارة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، مقارنة بـ24 درجة بالأمس، بحيث تستمر ارتفاعات درجات الحرارة حتى يوم الإثنين المقبل.


وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى أن مصادر الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا بالمرتفع الجوي ستساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإنه في فترات النهار سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء شمال الصعيد، وأجواء دافئة على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينتهِ، لكنه سينتهي في 20 مارس ويبدأ فصل الربيع بعد ذلك، والذي يتسم نصفه الأول ببعض سمات الشتاء، وبالتالي، فإن وقت الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة لم يأتِ بعد.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاعات درجات الحرارة القناة الأولى

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