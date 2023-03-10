تواصل مع عملائه بالفيسبوك.. ضبط عاطل تخصص في ترويج المواد المخدرة بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية عاطلا لقيامه بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حيث يقوم بالتواصل معهم عبر مواقع الفيس بوك وبيع المخدرات وتم التحفظ على المتهم وبحوزته كميات من الايس ومبلغ مالى وسلاح بيض وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات للمقدم احمد موسى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى على المواطنين والشباب.



تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بترويج مخدر الايس والشابو على مواقع الفيس بوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزته كمية لمخدر الآيس والشابو و مبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وميزان حساس وبمواجهة المتهم أقرا بقيامه بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.