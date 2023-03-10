عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل مع عملائه بالفيسبوك.. ضبط عاطل تخصص في ترويج المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

ضبطت مديرية أمن القليوبية  عاطلا لقيامه بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حيث يقوم بالتواصل معهم عبر مواقع الفيس بوك وبيع المخدرات وتم التحفظ على المتهم وبحوزته كميات من الايس ومبلغ مالى وسلاح بيض وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

7 مشاهد حزينة في حادث قطار قليوب| مصرع وإصابة 27.. التحفظ على السائق.. ودموع بين أسر الضحايا

وسط حزن ودموع الأهالي .. التصريح بدفن جثامين ضحايا حادث قطار قليوب


وردت معلومات للمقدم احمد موسى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى على المواطنين والشباب.


تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بترويج مخدر الايس والشابو على مواقع الفيس بوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزته كمية لمخدر الآيس والشابو و مبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وميزان حساس  وبمواجهة المتهم أقرا بقيامه بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

القليوبية مدير أمن القليوبية التواصل الاجتماعي مديرية أمن القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرة خير للنادي الأهلي قبل مواجهة صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

فيتوريا قرر ضمه للمنتخب |شوبير يعلن نبأ سارا لنجم الأهلي

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

المشدد 23 عاما للمتهمين بقتل عامل في شبرا الخيمة بالقليوبية

ترشيحاتنا

التعليم: مراجعة الكتب الدراسية المقررة لضمان خلوها من التطرف

اليوم.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في مدينة هيوستن بأمريكا

قريب من الأرض.. ماذا تعرف عن كويكب صخرة الفضاء المكتشف حديثا؟

بالقانون.. تعرف على إجراءات منح الشركات ترخيصا بـ تقديم خدمات تحويل الأموال

بمقولة شيخ الأزهر.. مايا مرسي تبدأ كلمتها أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة

شعبان والجندي يتأهلان لـ نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

كيف اكتشف العلماء النفق الخفي أسفل هرم خوفو ؟.. هذه التقنية المذهلة السر

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فيديو

انفصال حسام حبيب وشيرين من جديد.. وزوجها يكشف مفاجأة

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ