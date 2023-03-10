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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رام الله.. بعثة مصر الدبلوماسية تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية ببيت لحم

بعثة مصر الدبلوماسية
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله

شاركت بعثة مصر الدبلوماسية لدى رام الله في الاحتفالية التي اقيمت بمدينة بيت لحم لافتتاح "كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد والعشرين للأقباط الأرثوذكس"، وتقدم الاحتفالية نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس.

‎وحضر حفل تدشين الكنيسة السفير إيهاب سليمان، رئيس بعثة مصر لدى رام الله وأعضاء البعثة، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لمتابعة شؤون الكنائس الدكتور رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم الدكتور حنا حنانيا، والعديد من رؤساء وممثلي الكنائس في القدس وبيت لحم، بالإضافة إلى عدد من قيادات الكنيسة القبطية من مصر والأردن.

‏‎نقل الدكتور رمزي خوري تحيات ومباركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبابا تواضروس الثاني، على تدشين هذا الصرح الكنسي، وبدوره أثنى الأنبا أنطونيوس على الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شئون الكنائس، لخدمة الكنيسة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه أعرب السفير ايهاب سليمان عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية، معرباً عن تقديره لأهمية ما يمثله النجاح في بناء وافتتاح كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد والعشرين للأقباط الأرثوذكس في مدينة بيت لحم.

بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
بعثة مصر الدبلوماسية فى رام الله تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية في بيت لحم
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