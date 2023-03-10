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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرى يتفقد مناسيب محطة مياه الشرب وأعمال تطهير ترعتى السويس والشلوفة ..صور

وزير الري خلال جولته
وزير الري خلال جولته التفقدية

تفقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى إطار جولته التفقدية اليوم بمحافظة السويس ترعة السويس مأخذ ترعة الشلوفة الآخذة من ترعة السويس ومحطات الرفع المقامة على ترعة الشلوفة ، للإطمئنان على مناسيب محطة مياه الشرب بالسويس، ومناسيب وتصرفات المياه بالترعتين لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات الشرب الواقعة عليهما .

والتقى الدكتور سويلم بعدد من المزارعين بحضور النائب جمال عبيد عضو مجلس نواب والنائب احمد خشانة عضو مجلس الشيوخ ، حيث تناقش الدكتور سويلم مع المزارعين مؤكدا على أهمية قيامهم بالتحول لنظم الرى الحديث في أراضيهم لترشيد إستخدام المياه .

وخلال الزيارة التفقدية وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة بالمحافظة بتنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين على الترعتين ، والاستمرار فى أعمال التطهير لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة ، ومتابعة المناسيب وتصرفات المياه بترعتى السويس والشلوفة لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة عليهما .

الجدير بالذكر أن زمام ترعة الشلوفة يقدر بحوالى ١٥٠ ألف فدان ، منهم ٥١ ألف فدان تروي بالمخالفة ، وهو ما يمثل تحدي كبير خلال فترات الطلب المرتفع على المياه .

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