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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاجنر تعلن عن إفتتاح مراكز تجنيد جديدة في جميع أنحاء روسيا

رئيس شركة فاجنر
رئيس شركة فاجنر يفغيني بريجوزين

أعلن رئيس شركة فاجنر العسكرية الخاصة يفغيني بريجوزين اليوم الجمعة، افتتاح عشرات مراكز التجنيد الجديدة في أنحاء روسيا ، حسب بيان نشرته شركته القابضة كونكورد.

ونقل البيان عن بريجوزين قوله في البيان: "افتتحت مراكز تجنيد مجموعة فاجنر في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، وسيأتي مقاتلون جدد إلى هناك ، وسيذهبون معنا جنبًا إلى جنب للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم، لخلق مستقبلنا المشترك وحماية ذاكرة الماضي"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "على الرغم من المقاومة الهائلة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإننا سنتقدم للأمام، على الرغم من العقبات الموجودة، سنتغلب على ذلك معًا".

ونشرت خدمة كونكورد الصحفية أيضًا وثيقة تتضمن قائمة بعناوين وأرقام هواتف مراكز التجنيد.

أغلبية مراكز التجنيد هذه عبارة عن صالات رياضية ومراكز رياضية ، وفقًا للأسماء الواردة في الوثيقة.

ونشرت وثيقة تتضمن قائمة بعناوين وأرقام هواتف مراكز التجنيد المزعومة.

وتوجد العديد من مراكز التوظيف المزعومة في موسكو ، حيث تزعم الوثيقة أنه سيتم افتتاح ثمانية من هذه المراكز، يوجد في سانت بطرسبرج ثاني أكبر عدد من المراكز، بخمسة مراكز.
ومن المدن الأخرى التي ستُفتتح فيها مراكز التوظيف المزعومة كراسنودار وكالينينجراد وإيركوتسك ونوفوسيبيرسك وإيكاترينبرج ومورمانسك.

روسيا سي ان ان مدينة المراكز موسكو التوظيف سانت بطرسبرج الأوكرانية الأمريكية أوكرانية

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