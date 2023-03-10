2500 متسابق يشاركون فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن بـ طوخ | صور

بدأت اللجنة المنظمة الإعداد للمسابقة القرآنية الكبرى بمشاركة 2500 متسابق يمثلون جميع قرى مركز طوخ وقها بمحافظة القليوبية تحت رعاية النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها.



شارك فى لجنة التنظيم الشيخ ابراهيم عقل وعددا من علماء الاوقاف تحت اشراف الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية .



قال النائب احمد بدوى ان المسابقة تعد الاكبر فى تاريخ المسابقات من حيث الحشد والتنظيم والمشاركة حيث تم تقسيم لجان المسابقة للبدء فى الفاعليات وإجراء الاختبارات لمدة ثلاثة اسابيع متواصلة لإجراء التصفيات النهائية حيث تجرى المسابقة على مستوى القرأن الكريم كاملا ونصف وربع القران وسيتم إقامة إحتفالية كبرى لتكريم الفائزين على مستوى الدائرة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووكيل وزارة الأوقاف وعددا من النواب والقيادات الشعبية بدائرة المركز وقيادات حزب مستقبل وطن.



أوضح النائب احمد بدوى ان هذه النسخة من المسابقة تختلف شكلا ومضمونا عن سائر النسخ السابقة من المسابقات وسوف تشهد عددا من المفاجأت بشأن تكريم الفائزين المتميزين فضلا عن زيادة قيمة الجوائز الممنوحة.



وطالب النائب احمد بدوى خلال لقائه بأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة بضرورة الشفافية فى الاختبارات وإختيار الفائزين.

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