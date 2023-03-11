عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سعودي: السياستين الخارجيتين السعودية والصينية بينهما قواسم مشتركة

الصين والسعودية
الصين والسعودية

قال الكاتب والباحث السعودي، عماد المديفر، إن السياستين الخارجيتين السعودية والصينية بينهما قواسم مشتركة، منها الواقعية والبراجماتية وحكمة البلدين.

وأضاف الكاتب والباحث السعودي، عماد المديفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصين والمملكة السعودية تشتركان في أن لكليهما مشروعات طموحة تنظر للمستقبل باستشراف أكبر، موضحا أن المملكة لديها رؤية 2030، وهي أن تصبح منطقة الشرق الأوسط.

وتابع  الكاتب والباحث السعودي، عماد المديفر، أن المملكة العربية السعودية تطمح أن تكون أوروبا الجديدة في الشراكة مع الحلفاء، لافتا إلى أن مشروع الرئيس الصيني لديه نفس الطموح المتمثل في مشروع الحزام والطريق، ومتوقع له أن يكون القوة الدافعة للاقتصاد العالمي.

الباحث السعودي عماد المديفر الصين والمملكة السعودية المملكة السعودية منطقة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

ترشيحاتنا

رايحين صلاة الجمعة.. مصرع طفلين فى حادث بالشرقية

آخرهم بلجيكا.. تعرف على دول حظرت تطبيق تيك توك

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج.. تفرج الهموم والكربات

أوروبا تكشف عن خطة جديدة لدعم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

طلب يدها وهي مخطوبة.. القصة الكاملة للهجوم على حسن شاكوش وزوجته

بعد سجود بنت الجيران على الارض.. من هى زوجة حسن شاكوش ؟

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ