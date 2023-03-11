باحث سعودي: السياستين الخارجيتين السعودية والصينية بينهما قواسم مشتركة

قال الكاتب والباحث السعودي، عماد المديفر، إن السياستين الخارجيتين السعودية والصينية بينهما قواسم مشتركة، منها الواقعية والبراجماتية وحكمة البلدين.

وأضاف الكاتب والباحث السعودي، عماد المديفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصين والمملكة السعودية تشتركان في أن لكليهما مشروعات طموحة تنظر للمستقبل باستشراف أكبر، موضحا أن المملكة لديها رؤية 2030، وهي أن تصبح منطقة الشرق الأوسط.

وتابع الكاتب والباحث السعودي، عماد المديفر، أن المملكة العربية السعودية تطمح أن تكون أوروبا الجديدة في الشراكة مع الحلفاء، لافتا إلى أن مشروع الرئيس الصيني لديه نفس الطموح المتمثل في مشروع الحزام والطريق، ومتوقع له أن يكون القوة الدافعة للاقتصاد العالمي.