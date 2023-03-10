أشهر سيارة فيات اقتصادية مستعملة بـ 80 ألف جنيه.. صور

يبحث العديد من المواطنين أصحاب الدخل المحدود عن سيارات اقتصادية مستعملة بأسعار مناسبة تحقق القيمة مقابل السعر، وذلك لقضاء احتياجاتهم اليومية البسيطة داخل المدينة مثل التسوق والذهاب للعمل وغيرها من المهام البسيطة.

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

فيات سينا موديل 2003

مواصفات السيارة فيات سينا موديل 2003

حصلت السيارة فيات سينا موديل 2003 على محرك بقوة 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ويعتبر أسهلاك المحرك جيد مقارنة بالنسخ المزود بمحرك سعة 1600 سي سي.

بلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2003 نحو 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويمكنها التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً الي سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبل 12.4 ثانية.

فيات سينا موديل 2003

قياسات و أبعاد السيارة فيات سينا موديل 2003

الطول الكلي: 4.210 متر

العرض الكلي: 1.703 متر

الارتفاع الكلي: 1.490 متر

وزن السيارة: 1070 كيلوجرام

قاعدة العجلات: 2.705 متر

سعة صندوق السيارة: 500 لتر

سعر السيارة فيات سينا موديل 2003 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فيات سينا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 80 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.