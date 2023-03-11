الكونجرس يرفع السرية عن وثائق استخبارية حول منشأ كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي، أكس الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول منشأ فيروس كورونا.

وسبق أن وافق مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، على الطلب من أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه ليصبح قانونا.

وبدأ تفشي فيروس كورونا العام 2019 في مدينة ووهان بشرق الصين، ما تسبب بوفاة نحو سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفقا لإحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة.

انقسام

لكن مسؤولي الصحة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية ما زالوا منقسمين حول منشأ الفيروس وما إذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتوصلت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن الفيروس ربما تسرب جراء حادث مختبر، وهي بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي وتتعارض مع استنتاجات وكالات أخرى.

ودافع روبرت ردفيلد المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن نظرية التسرب من مختبر أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، في حين يرجح "المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" و"المعاهد الوطنية للصحة" فرضية انتقال الفيروس من حيوان مصاب.

وأضافت هاينز "هناك إجماع واسع في أوساط الاستخبارات على أن التفشي لم يأت نتيجة سلاح بيولوجي أو هندسات وراثية. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان تسربا من مختبر أم لا".

وعندما تم طرح نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون رفع السرية عن وثائق كورونا في فبراير، قال جوش هاولي الذي شارك في صياغته:"الآن ظهر أن هؤلاء المشككين الحكماء على حق. الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف الحقيقة".

وفي جهد منفصل، أعاد الجمهوريون في مجلس النواب تقديم مشروع قانون، الجمعة، يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الصين التي ترفض نظرية التسرب بسبب "حملة التحريف الواسعة" التي قادتها خلال انتشار الفيروس.

وقال كريس سميث عضو الكونجرس عن ولاية نيو جيرسي: "يجب أن نتوصل في النهاية إلى حقيقة ما حدث، ومن تورط في هذا الخداع من أجل تحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا بشدة من كوفيد-19".