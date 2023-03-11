مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي: خلافتي للحضري مفاجأة بالنسبة لي

أكد سيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي أن قرار تعيينه في الجهاز الفني للمنتخب كان مفاجأة بالنسبة لي، وذلك خلفا لعصام الحضري مدرب الحراس السابق للمنتخب الأولمبي.

قال سيد السويركي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرار اختياري للانضمام للمنتخب الأولمبي كان مفاجأة بالنسبة لي"

أضاف: "نسعى للعمل وفقا لخطة المدير الفني التي تستهدف التطوير وجعل اللاعب أكثر نضجا"

واختتم: "منتخب مصر الأولمبي يملك لاعبين مميزين لكن ينقصهم الاحتكاك بشكل أكبر في المباريات حتى يحصلون على الخبرات الكافية"