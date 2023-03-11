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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: احتفالية الموسيقار هاني شنودة ليلة في حب مصر والفن المصري

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن احتفالية الموسيقار هاني شنودة عاملة حالة عاطفية جدا وهي ليلة في حب مصر وفي حب الفن المصري.

 

وشددت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية “mbc masr”، على سعادتها بتواجد عمالقة من الفنانين والملحنين والمنتجين المصريين معلقة: "ايه الجمال ده"، وأن عدد كبير جدا من الفنانين موجود وأن احنا بـ نحتفل بفنان وملحن كبير وتاريخ طويل الأستاذ هاني شنودة.

 

ووجهت إلهام شاهين الشكر للمملكة العربية السعودية على الاهتمام بالفن المصري وبتكريم الفنانين الكبار متابعة ان طول عمر الفن المصري بتاع العالم العربي كله  والكل سعيد أيضا بسبب ان كل هذا يحدث في السعودية.

 

اخراج الحفل كان رائع جدا

 

ونوهت ان الإخراج  أيضا كان رائعا جدا من خالد بشارة وكان هناك لقطات مؤثرة "خدت قلبنا" وانها مثلت في أفلام كثيرة شارك فيها الفنان هاني شنودة بـ ألحانه، و أن تاريخه طويل مع الفنانين جميعهم والكل سعيد به وسعداء بهذا التواجد الفني في السعودية.

الموسيقار هاني شنودة الفنانة إلهام شاهين الفن المصري الإعلامي عمرو أديب المملكة العربية السعودية

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