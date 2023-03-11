تعيين لي تشيانج رئيسا لحكومة الصين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن البرلمان الصيني انتخب لي تشيانج رئيسًا للوزراء وهو ثاني أكبر منصب في البلاد والذي يجعل المسؤول السابق للحزب في شنجهاي وحليف شي المقرب مسؤولاً عن إدارة الاقتصاد.

والجمعة، انتخب البرلمان الصيني، شي جين بينج رئيسًا للبلاد ورئيساً للجنة العسكرية المركزية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

وحصل شي جين بينج بذلك على ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، غير مسبوقة لأي رئيس للصين، حيث يشدد قبضته كأقوى قائد في البلاد منذ ماو تسي تونج.

وصوَّت ما يقرب من 3000 عضو من أعضاء البرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب، بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى لصالح شي، 69 عامًا، لمنصب الرئيس في انتخابات لم يكن فيها أي مرشح آخر.

ووافق البرلمان الصيني، الجمعة، على خطة لإعادة تنظيم المؤسسات التابعة لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الصين عن خطة لإصلاح شامل لمؤسسات الحكومة المركزية، بما في ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطني وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وجاءت نتيجة تصويت النوّاب التي أُعلِنَت قبيل الساعة 11:00 (03:00 بتوقيت جرينتش) نهائيّة: 2952 صوتاً لصالح شي، وصفر أصوات مُعارضة وصفر امتناع.

ومهد شي الطريق لولاية أخرى عندما ألغى القيود على عدد فترات الرئاسة في عام 2018، وأصبح أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونج مؤسس جمهورية الصين الشعبية.

ومنصب الرئيس في الصين شرفي إلى حد كبير، لكن المنصب القوي الذي يتمتع به شي جرى تمديده في أكتوبر الماضي عندما اختير مجددًا أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي لخمس سنوات أخرى.