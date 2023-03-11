عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين لي تشيانج رئيسا لحكومة الصين

لي تشيانج
لي تشيانج

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن البرلمان الصيني انتخب لي تشيانج رئيسًا للوزراء وهو ثاني أكبر منصب في البلاد والذي يجعل المسؤول السابق للحزب في شنجهاي وحليف شي المقرب مسؤولاً عن إدارة الاقتصاد.

والجمعة، انتخب البرلمان الصيني، شي جين بينج رئيسًا للبلاد ورئيساً للجنة العسكرية المركزية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

وحصل شي جين بينج بذلك على ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، غير مسبوقة لأي رئيس للصين، حيث يشدد قبضته كأقوى قائد في البلاد منذ ماو تسي تونج.

وصوَّت ما يقرب من 3000 عضو من أعضاء البرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب، بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى لصالح شي، 69 عامًا، لمنصب الرئيس في انتخابات لم يكن فيها أي مرشح آخر.

ووافق البرلمان الصيني، الجمعة، على خطة لإعادة تنظيم المؤسسات التابعة لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الصين عن خطة لإصلاح شامل لمؤسسات الحكومة المركزية، بما في ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطني وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وجاءت نتيجة تصويت النوّاب التي أُعلِنَت قبيل الساعة 11:00 (03:00 بتوقيت جرينتش) نهائيّة: 2952 صوتاً لصالح شي، وصفر أصوات مُعارضة وصفر امتناع.

ومهد شي الطريق لولاية أخرى عندما ألغى القيود على عدد فترات الرئاسة في عام 2018، وأصبح أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونج مؤسس جمهورية الصين الشعبية.

ومنصب الرئيس في الصين شرفي إلى حد كبير، لكن المنصب القوي الذي يتمتع به شي جرى تمديده في أكتوبر الماضي عندما اختير مجددًا أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي لخمس سنوات أخرى.

لي تشيانج الصين شي جين بينج البرلمان الصيني الرئيس الصينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

موضوعات متعلقة

الصين تدعو إلى مناقشات دولية لمعالجة مخاطر الانتشار المرتبطة باتفاق أوكوس

أول تعليق من الصين على اتفاق طهران - الرياض

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية : للشهيد فضل كبير ويشفع في سبعين من أهله.. الدين يحث على حب الوطن والدفاع عنه.. ضحايا الزلازل شهداء لأنهم من أصحاب الهدم

فضل الرباط في سبيل الله.. ينمو عمله ويأمن فتنة القبر

المهندس محمد عبد الكريم: 3 شركات عالمية بدأت إنتاج الهاتف المحمول في مصر.. نراعي التخصصية في إنشاء المجمعات الصناعية

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

أبو الغيط يؤكد اعتزاز الجامعة العربية بشراكتها مع المجلس العربي للطفولة والتنمية

تعيين لي تشيانج رئيسا لحكومة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ