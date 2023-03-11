الأهلي الغالي.. رسائل دعم من جمهور الأحمر قبل لقاء صن داونز اليوم

دشن جمهور النادي الأهلي رسائل دعم الفريق، قبل مواجهة صن داونز اليوم، في دوري أبطال افريقيا.

وطالب الجمهور اللاعبين بتحقيق الفوز، مقدرين حجم صعوبة المباراة، وفعلوا هاشتاج الأهلي الغالي عبر الأكثر تداولاً على تويتر.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز، اليوم السبت 11 مارس، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وجنوب إفريقيا، والساعة 4 عصرًا بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وستقام المباراة في جنوب أفريقيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.