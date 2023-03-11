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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع كراتين مبادرة "كتف في كتف" بمركز مشتول السوق

صدى البلد

انطلقت امس الجمعة فعاليات توزيع كراتين مبادرة كتف في كتف بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والتي تعتبر  أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر وذلك بـ ١٦ محافظة في وقت واحد.

تهدف المبادرة إلى تقديم المساعدات للمواطنين الاكثر احتياجا في قري المبادرة والاكثر استحقاقا وذلك تزامناً مع استقبال شهر رمضان الكريم.

المظلة الأوسع والأشمل.. مؤسسة حياة كريمة تشارك بمبادرة كتف في كتف

فيما اكد منسق حياة كريمة بمركز مشتول السوق بأن المتطوعين قاموا بنقل الكراتين استعدادا  لتسليمها للمواطنين مشيراً إلى أنه تم حصر أسماء المستحقين من خلال زيارات منزلية وميدانية لهم للتأكد من استحقاقهم الفعلي.

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