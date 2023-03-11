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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المظلة الأوسع والأشمل.. مؤسسة حياة كريمة تشارك بمبادرة كتف في كتف

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

قال جمال رائف الكاتب الصحفي، إن مشاركة مؤسسة حياة كريمة في مبادرة "كتف في كتف" تمثل دعما كبيرا، حيث تعد المبادرة الأكبر في إطار العمل التنموي والإنساني.

 

وأضاف رائف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن مؤسسة حياة كريمة تعد المظلة الاشمل للعمل التنموي في مصر، ومشاركتها في المبادرة، دليل على وجود تعاون وتضافر حقيقي بين المجتمع المدني.


واسترسل: الجميع يسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين في إطار ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية عالمية، مشيدا بدور حياة كريمة ومساهمتها، مؤكدا أن مؤسسة حياة كريمة أصبحت شاملة وقادرة على دعم المواطن المصري، من خلال كافة الاتجاهات، منوها بأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعدى الـ 7 آلاف جمعية.

وأكمل: “هناك زخم وتعاون كبير من كافة الجمعيات الأهلية، لمسابقة الزمن وتوفير السلع والاحتياجات للمواطنين قبل بداية شهر رمضان، مشيدا بدور المتطوعين، وسرعتهم في تحقيق إنجاز”. 

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