تونس تحارب الفساد.. القبض على قيادي كبير بالحماية المدنية

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ، بتونس قرار بسجن قيادة كبيرة في الحماية المدنية التونسية ملحق بجهاز الشرطة البيئية وذلك في إطار القضية الموقوف من أجلها وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر.

وبحسب إذاعة موزاييك؛ فإن ملف القضية يتعلق بصفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة إبان اشراف رياض الموخر على دواليبها.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بتونس، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر .

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية؛ فتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ برياض الموخّر على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص إحدى الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة البيئة ابان اشرافه عليها.

كما تقرر لاحقا التمديد في الاحتفاظ به قبل إحالته على أنظار قاضي التحقيق والذي تولى استنطاقه على امتداد ساعات قبل أن يصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة القضية.