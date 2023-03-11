تونس تعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع سوريا.

وقال سعيد، إنه لا يوجد أي مبرر لعدم وجود سفير تونسي في العاصمة السورية دمشق وعدم وجود سفير سوري في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، وزير الخارجية نبيل عمار في قصر قرطاج.

وأضاف سعيد أن "الشأن الداخلي السوري يهم الشعب وحده واختياراته، و لا دخل لتونس فيه إطلاقا".

وأشار إلى أن "هناك جهات عملت منذ بداية القرن العشرين على تقسيم سوريا إلى مجموعة من الدول"، مؤكدا رفض تونس "تقسيم سوريا".

وقُطِعت العلاقات التونسية السورية في عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في خطوة قوبِلَت بانتقادات شديدة من المعارضة.

وفي 2015 اتخذت تونس خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية عبر تعيين ممثل قنصلي لدى دمشق "لمتابعة" أوضاع التونسيين في سوريا.