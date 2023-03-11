أبو مازن يطلع المبعوث الصيني للشرق الأوسط على آخر تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، المبعوث الصيني في الشرق الأوسط الخاص بعملية السلام ،تشاي جيون والوفد المرافق له في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وأطلع الرئيس الفلسطيني المبعوث الصيني على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية التي تقود إلى التصعيد والتوتر، وتنتهك القانون الدولي.

وهنأ أبو مازن، المبعوث الصيني، بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وللقيادات الصينية التي انتخبت.

كما أبو مازن هنأ جمهورية الصين على نجاحها في التوصل للاتفاق الهام بين المملكة العربية السعودية وإيران، والذي سيسهم في دعم واستقرار الأقليمي.

وأشار الرئيس إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصين وفلسطين، وحرص فلسطين على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وقدر الرئيس الفلسطيني الدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المجالات، وشدد على أن فلسطين ستبقى داعمة للصين.

ومن جانبه، أكد المبعوث الصيني الخاص، الموقف الصيني الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها في مجلس الأمن الدولي أو في جميع المحافل التي تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.