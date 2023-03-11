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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة وعواصف وأتربة.. الطقس السيئ يعلّق الدراسة في السعودية

طقس السعودية
طقس السعودية

أعلنت عدد من إدارات التعليم بالسعودية، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، والتحول للدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي حذر منها المركز الوطني للأرصاد.

وقررت إدارات تعليم الباحة والمخواة وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والطائف، تحويل الدراسة غدًا الأحد لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما قررت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات وفروع الجامعة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة غدا الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وعن حالة الطقس في تلك المناطق، تحدث المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، عن توقعات بحالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد.

وأشار المركز الوطني إلى هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية 3 مناطق كالتالي "مكة المكرمة، وعسير، والرياض".

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