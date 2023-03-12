باريس سان جيرمان يخطف فوزا مثيرا على بريست في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست، بفوز فريق العاصمة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدّم سولير لباريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 37 ثم تعادل فرانك في الدقيقة 44.

وخطف مبابي الفوز لفريق باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ٩٠+١.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: راموس، مينديز، بيمبيلي، دانيلو

خط الوسط: فيراتي، فابيان رويز، سولير

خط الهجوم: زائير إيمري، مبابي، ميسي

وبتلك النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بينما يأتي بريست في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.