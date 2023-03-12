تعرض عاملة بسمة وهبة للنصب من حبيبها.. والإعلامية: مش هسكت وهرجع حقها

شاركت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسمة وهبة في الفيديو رفقة أحد الفتيات التي تعمل معها وهي تبكي بسبب تعرضها لعملية نصب من قبل حبيبها.

وقالت بسمة خلال الفيديو، إن الفتاة من محافظة البحيرة، تعرضت للنصب من حبيبها الذي كان يأخذ مرتبها الشهري ليصرفه على والدته مريضة الكانسر ثم تخلى عنها.

وطالبت الإعلامية، الشاب بإعادة المال للفتاة قبل أن تقاضيه بالقانون، مطالبة المجلس القومي للمرآة بالدفاع عن حق الفتاة المجني عليها.

ووجهت رسالة للفتاة قائلةً: "أي راجل ياخد منك فلوس يبقي مش راجل، وانتي تستاهلي حد أحسن".

https://www.instagram.com/reel/Cpqmuujqkik/?igshid=YmMyMTA2M2Y=