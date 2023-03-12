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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: أنصح الشناوي بالوقوف مع نفسه لاستعادة مستواه

الشناوي
الشناوي

وجَهَ نادر السيد حارس مرمى الزمالك و الأهلي السابق ، نصيحة إلى محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء ، وذلك بعد الخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية أهداف مقابل هدفين عصر الأمس ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

و قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : 

" محمد الشناوي حارس مميز ، وهو الأفضل منذ فترة طويلة في الكرة المصرية ، و لكن أنصحه بالوقوف مع نفسه و معالجة أخطاءه ، من أجل استعادة مستواه المعهود ".

وأضاف : " محمد الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الأول و الثالث لفريق صن داونز، بالإضافة إلى أخطاءه في المباريات الماضية منذ انطلاق كأس العالم للأندية الماضية ".

ابطال افريقيا الزمالك نادر السيد الأهلى

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