نادر السيد: أنصح الشناوي بالوقوف مع نفسه لاستعادة مستواه

وجَهَ نادر السيد حارس مرمى الزمالك و الأهلي السابق ، نصيحة إلى محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء ، وذلك بعد الخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية أهداف مقابل هدفين عصر الأمس ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

و قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" محمد الشناوي حارس مميز ، وهو الأفضل منذ فترة طويلة في الكرة المصرية ، و لكن أنصحه بالوقوف مع نفسه و معالجة أخطاءه ، من أجل استعادة مستواه المعهود ".

وأضاف : " محمد الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الأول و الثالث لفريق صن داونز، بالإضافة إلى أخطاءه في المباريات الماضية منذ انطلاق كأس العالم للأندية الماضية ".