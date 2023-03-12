سكان أوسيم يطالبون بإقامة معارض أهلا رمضان لهم أسوة بالقرى المجاورة

أرسل القارئ طارق رابح، من سكان قرية اوسيم بالجيزة، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود معارض أهلا رمضان بقريته.

وقال في شكواه : نعاني نحن سكان قرية اوسيم بمحافظة الجيزة، من عدم وجود معارض أهلا رمضان بالقرية أسوة بباقي القري.

وناشد المسؤولين بسرعة إقامة معارض أهلا رمضان بالقرية لاحتياج سكان القرية الي توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.