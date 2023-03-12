الإدارة تدعمني.. جالتييه يكشف مصيره مع باريس سان جيرمان

علق كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على مستقبله مع العملاق الفرنسي، بعد أيام من وداع الفريق مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، على يد فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقال جالتييه، في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "أتحدث كل يوم مع إدارة باريس سان جيرمان، لويس كامبوس “المدير الرياضي" يدعمني وكذلك رئيس النادي، علينا إنهاء الموسم بحصد لقب الدوري الفرنسي".

وأضاف: "أنا مدرب وسأقاتل مع الفريق حتى النهاية".

وفاز فريق باريس سان جيرمان على ستاد بريست بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الفرنسي “ليج 1”.

ترتيب باريس سان جيرمان

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.