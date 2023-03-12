عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا  لمواجهة إنبي المقرر إقامتها اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري 

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز ال15 برصيد 17 نقطة.

قائمة الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

- الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

- الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

- الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي الزمالك انبي الدوري المصري الزمالك وانبى الزمالك ضد إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

سرقة فيلا النجم العالمي محمد صلاح بالتجمع الأول

ترشيحاتنا

نسخة كهربائية كلاسيكية من فولكس فاجن بيتل.. المواصفات والسعر

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مارس 2023

حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

قلب ولدي عليا حجر.. تفاصيل تمزيق شاب لجسد والدته في سوهاج

لتوفير العملة الصعبة.. زيادة حافز توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيها للإردب

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

تصميم جريء.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بيخون بمزاجه.. رضوى الشربيني: مافيش ست خطافة رجالة |فيديو

بالأحمر الجريء.. يسرا تستعرض جمالها بصور جديدة | شاهد

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ