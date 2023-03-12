يستعد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز ال15 برصيد 17 نقطة.

قائمة الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.



- الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.



- الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.



- الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.