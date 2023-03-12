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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض أهلًا رمضان في التل الكبير تحت شعار "كلنا واحد"

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، افتتاح معرض أهلًا رمضان تحت شعار "كلنا واحد"، في مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وإتاحة كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان، استكمالًا لتنظيم العديد من معارض أهلًا رمضان بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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أُقيم المعرض بالتعاون والتنسيق بين مديرية أمن الإسماعيلية، والغرفة التجارية، وبإشراف من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

يشمل المعرض العديد من السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات اللحوم والخضروات، بالإضافة إلى ياميش رمضان.

جدير بالذكر أن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، سبق أن وجَّه بفتح المزيد من المعارض بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية؛ للتخفيف عن المواطنين بكافة أرجاء المحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على كافة معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظة، من قِبَل مديرية التموين والتجارة الداخلية، الغرفة التجارية، ومديرية الطب البيطري؛ للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وسلامتها، وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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محافظة الاسماعيلية مديرية التموين محمود عاشور التجارة السكرتير العام المساعد مديرية التموين والتجارة الداخلية

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