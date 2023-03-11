انتشال سيارة ملاكي بعد سقوطها بترعة الإسماعيلية

أصيب شخصين في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة الاسماعيلية، نقلوا الي المستشفي لتلقي العلاج.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد سقوط سيارة ملاكي النترا بترعة الاسماعيلية متجهة بطريق المعاهدة الزراعي الزقازيق الاسماعيليه امام عزبة حمود وكوبري مشاة أبو دهشان.

تم خروج السائق والشخص المرافق له وتم نقلهم بالاسعاف الي مستشفى الاميري بالإسماعيلية ولا يوجد وفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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