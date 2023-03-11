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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقبال جماهيري كبير علي العرض المسرحي رضا في الإسماعيلية

صدى البلد

قدم فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، عرضا مسرحيا بعنوان (رضا ) نجم الاسماعيلي للفرقة المسرحية القرمية التابعة لفرع ثقافة الاسماعيلية .

 يشارك في العرض 35 ممثلا من مدينة الإسماعيلية، أعمارهم متفاوتة تبدأ من 16 عاما حتى 70 عامًا، العرض تاليف أحمد الملوانى، اضاءة شادى عزت، تصميم ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج ماجا محمد، غناء دينا حسين، فرح محمد، محمد شهاب، اشعار طارق علي، موسيقي رفيق يوسف، دعاية احمد نور الدين، اضاءة شادى عزت، استعراضات اسامة، اخراج محمد جبر، بحضور ا. شيرين عبد الرحمن مدير عام الفرع، ا. محمد جابر مدير الادارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ا.محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية، واعداد كبير من جمهور الاسماعيلية.

كما تناول العرض سيرة نجم الاسماعيلي كابتن رضا ( محمد مرسي حسين ) ساحر الكرة المصرية فى الستنيات ، عندما انتقل رضا الي النادى الاهلي بسبب عدم اهتمام الادارة والمحافظة في هذا الوقت بتامين مستقبل رضا فقرر الانتقال بموجب الاستغناء من الادارة ومن هنا بدا شعب الاسماعيلية وعربي وشحتة لوجود حلول لرجوع رضا مرة اخر ة الي النادى الاسماعيلي، ووافقت ادارة النادى الاهلي علي اعطاء رضا الاستغناء الخاص به للعودة الي بيته النادى الاسماعيلي وتم تعيينه بمجلس المدينة بمرتب 20جنيها حتى تدخل المحافظ الفريق محمد حسن عبد اللطيف وسافر للقاهرة وعاد بوظيفة مساعد بالقوات الجوية. وتوفي الله في حادث سير. 
كما قدم العرض العديد من الرسائل الإنسانية والملهمة في سياق درامي.
كما تتدور مشاهد العرض في فندق الاقامة عندما رحل رضا الي الاهلي، وبورصة ( قهوة)  ، وكوبرى ساله بالاسماعيلية
ونال العرض اعجاب الجمهور بالاضافة لتصفيقاً حاراً من الجمهور لصناع العرض

تأمين كوبر المصرية الاسماعيلية الاسماعيلي فريق المصري الله مدين الهيئة العامة لقصور الثقافة النادي الاسماعيلي مدينة

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