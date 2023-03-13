بعد هزيمة انبي.. مفاجأة عن موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء في حال الخسارة من فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك سيرحل عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري عند خسارة الفريق وخروجه بشكل رسمي من البطولة الإفريقية".



وتابع:"الزمالك خسر بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض".