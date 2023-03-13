عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبة قاسية من الأهلي على كولر والفريق الأول

صدى البلد

علَقَ الإعلامي محمد فاروق ، على خسارة النادي الأهلي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5 – 2 ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عصر اليوم .

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو ، على قناة "TeN" : 
"قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا عاجلًا مع إدارة الكرة بالنادي وشركة الكرة خلال ساعات قليلة بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام نادي صن داونز.

وأضاف : "كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قرار محمود الخطيب بخصم راتب شهر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر و10% من عقود لاعبي الأهلي بسبب الهزيمة الثقيلة"..

الأهلى الخطيب ابطال افريقيا النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار جوالات Samsung Galaxy Z Fold4 فى السعودية

بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. توقعات صادمة بشأن أسواق الصرف العالمية

عقوبة قاسية من الأهلي على كولر والفريق الأول

فوضى.. تصريحات عاجلة من بايدن بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر‎

مفاجأة صادمة عن تفويت صن داونز مباراة الهلال لحرمان الأهلي من فرصة التأهل

الأسعار الجديدة لسيارات بايك في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

مالالا يوسف بالحجاب على سجادة الأوسكار وأريانا ديبوز تلفت الأنظار.. شاهد

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ