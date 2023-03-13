دعاء ليلة 21 من شعبان.. 28 كلمة تعجل الفرج وتجعله أقرب من لمح البصر

نشهد في هذه اللحظات ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان، بل والثلث الأخير من الليل ، الذي يحتم ضرورة رفع الأيادي إلى السماء والتوجه إلى الله تعالى مرددين دعاء ليلة 21 من شعبان ، والذي يعد من أهم الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وذلك لأن ليلة الحادي والعشرين من شعبان، هي أولى ليالي العشر الأواخر من شعبان وهي تلك القريبة من رمضان الكريم ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 21 من شعبان هو فرصة الفرج السريع ولا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان .

دعاء ليلة 21 من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء ليلة 21 من شعبان يعد من أهم الأدعية التي ينبغي الحرص عليها، حيث إنه في ليالي العشر الأواخر من شعبان ، ذلك الشهر الذي قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان.

وأضافت أنه من دعاء الليل خاصة بالثلث الأخير، حيث التجلي الإلهي ، لذا فهو من الأدعية المستجابة، والعبادات المستحبة في ذلك الوقت، والذي يزيد فضله عندما يكون بليالي شهر شعبان، منوهة بأن الأمر في دعاء ليلة 21 من شعبان واسع ، فالدعاء عبادة وتحري أوقات الإجابة المباركة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، التي لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل ، ومن دعاء ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان: «اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، أولِي الأمْرِ الَّذينَ فَرَضْتَ عَلَيْنا طاعَتَهُمْ، وَعَرَّفْتَنا بِذلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنا فَرَجًا عاجِلًا قَريبًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ َأوْ هُوَ أقْرَبُ يا أرحم الراحمين ».

دعاء ليلة 21 شعبان