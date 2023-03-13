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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الاستعداد لشهر رمضان.. علي جمعة يوصي بـ 3 أذكار باليوم والليلة

كيف الاستعداد لشهر
كيف الاستعداد لشهر رمضان

اقترب شهر رمضان الفضيل 1444هـ - 2023 م، وصار على مسافة أيام قليلة ، وحيث إنه شهر كريم في رحماته وبركاته ونفحاته وعطاياه ، لذا ينبغي معرفة كيف الاستعداد لشهر رمضان ؟ ، لاغتنام فضائله العظيمة، التي لا يمكن لعاقل تفويتها أو التهاون وتضييعها، فعلينا جميعًا ونحن نترقب قدوم شهر الخير أن نعرف كيف الاستعداد لشهر رمضان ؟، لعلنا نفوز به فننال سعادة الدارين .

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كيف الاستعداد لشهر رمضان

أوصى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بأنه لابد أن تغير حياتك أيها المسلم وأن تحافظ على الذكر .

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الذكر ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويؤكد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ،  فكن من الذاكرين الله عز وجل كثيراً والذاكرات.

 وأشار إلى أنه قال العلماء : "إذا فقد المسلم المربي المرشد فإنه مرشده الأعظم هو سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -  فيُكثر من الصلاة عليه "، ولا يقل ذلك عن ألف مرة في اليوم والليلة وهو أمر يسير بسيط جليل القدر .

وأضاف : كما وصف سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -  فقال : «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ» كلمتان مثل هذا ،  ويسأل أُبي بن كعب سيدنا رسول الله   -صلى الله عليه وسلم -  : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِى ؟ .

وتابع: فَقَالَ : « مَا شِئْتَ ». قُلْتُ : الرُّبُعَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : النِّصْفَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِى كُلَّهَا. قَالَ : « إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ». 

وقال: فالهجوا بالصلاة على سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -  ليل نهار ،  واستغفروا الله على الأقل في اليوم مائة مرة ،  أسوة بالحبيب المصطفى  -صلى الله عليه وسلم -  الذي لم يفتر وإنما استغفر ربه من غين الأنوار التي أغلقت باب الخلق وإن كان باب الحق عنده مفتوح دائماً ،  استغفروا ربكم توبوا إليه واذكروه في كل وقت وحين.

موعد شهر رمضان 1444

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًا،  مغرب الثلاثاء المقبل الموافق 21 مارس من عام 2023م، و29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريًا، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريًا، سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس الموافق يوم 23 من مارس الجاري لعام 2023  م.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية)، وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم.

وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)، ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

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